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    Süphan Dağı'na temmuzda kar yağdı

    Bitlis'in Adilcevaz ilçesi sınırında bulunan Türkiye'nin üçüncü büyük dağı olan Süphan'a temmuz ayında yağan kar büyük ilgi çekti.
    • İHA
    • 02.07.2020 - 08:40
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    Süphan Dağı'na temmuzda kar yağdı #1

    Doğu Anadolu Bölgesi’nde son günlerde etkili olan sağanak yağış, Bitlis'in Adilcevaz sınırları içerisinde bulunan 4 bin 58 rakımlı Süphan Dağı'nın zirvesinde de yerini kara bıraktı.

    Temmuz ayında kar yağışı Süphan Dağı'nın zirvesini beyaza bürürken, bölgede sağanak yağış ise etkisini sürdürüyor.

    BEYAZ GELİNLİK GİBİ

    Van'da da rahatlıkla gözüken Süphan Dağı zirvesi, beyaz gelinliğiyle fotoğrafçıların büyük ilgisini çekiyor.

    Süphan Dağı'na temmuzda kar yağdı #2

    Süphan Dağı'na temmuzda kar yağdı #3

    Süphan Dağı'na temmuzda kar yağdı #4

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