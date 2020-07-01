Şüpheliyi kovalarken düşüp yaralanan polis şehit oldu

Burdur'da kimlik sormak istediği sırada kaçan şüphelinin savurduğu tekmeden kurtulmak isterken düşüp, başını duvara çarpan polis memuru kaldırıldığı hastanede şehit oldu.

Burdur İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı yunus ekibi, 15 Haziran akşamı Bahçelievler Mahallesi'ndeki Gençlik Parkı'nda, 2 şüpheliye kimlik sormak istedi.

Ancak 2 şüpheli, kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamaca sırasında A.U. olduğu belirlenen şüpheli, 27 yaşındaki polis memuru Selcan Akbaş'a tekme savurdu.

BEYİN KANAMASI GEÇİRDİ

Tekmeden kurtulmak isterken dengesini kaybederek yere düşen polis memuru, başını duvara çarpıp, yaralandı. Ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülen Selcan Akbaş'ın beyin kanaması geçirdiği tespit edildi.

BUGÜN ŞEHİT OLDU

Yoğun bakım servisinde tedavisi devam eden Akbaş, 23 Haziran'da kara ambulansıyla Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne (GATA) sevk edildi. 25 Haziran günü beyin ölümü gerçekleşen Selcan Akbaş, olaydan 16 gün sonra, bugün sabah saatlerinde şehit oldu.

TUTUKLANDI

Öte yandan, kaçan şüpheliler A.U. (16) ve M.Y. (15) ise olay günü düzenlenen operasyonla kısa sürede yakalandı. Şüphelilerden M.Y. sorgusunun ardından ailesine teslim edilirken, A.U. ise Çocuk Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. A.U. sorgusunun ardından 'görevli memura görevini yaptırmamak için direnme' ve 'kasten yaralama' suçlarından tutuklandı.

MASKE KORKUSUNDAN KAÇMIŞLAR

A.U.'nun ifadesinde arkadaşıyla parkta otururken polislerin geldiğini gördüklerini, maske takmadıkları için ceza yazılacağı korkusuyla kaçtıklarını anlattığı öğrenildi.

BURSA'DA TOPRAĞA VERİLECEK

Bu arada Selcan Akbaş'ın cenazesi bugün memleketi Bursa'nın Osmangazi ilçesinde ikindi namazının ardından Pınarbaşı Şehitliği'nde toprağa verilecek.