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    Suriye sınırında 300 bin dolar ele geçirildi

    Araç sürücüsü gözaltına alırken, savcılık olayın arka planını araştırmak için harekete geçti.
    • DHA
    • 21.07.2020 - 14:29
    • Güncelleme : 21.07.2020 - 14:29
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    Suriye sınırında 300 bin dolar ele geçirildi

    Kilis'te bulunan Öncüpınar Sınır Kapısı'nda Türkiye’den Suriye’ye götürülmeye çalışılan bir miktar para yakalandı.

    Öncüpınar Gümrük Muhafaza Kaçakçılık İstihbarat Bölge Amirliği ekipleri, Türkiye’den Suriye’ye giden bir aracı şüphe üzerine durdurdu.

    PARANIN KAYNAĞI VE GİDECEĞİ YER ARAŞTIRILIYOR

    Ekiplerin araçta yaptığı aramada 300 bin ABD doları ele geçirildi. Paraya el koyan ekipler ismi açıklanmayan araç sürücüsünü gözaltına aldı.

    Savcılık, paranın geldiği kaynağı ve gideceği yeri belirlemek için çalışma başlattı.

    Suriye sınırında 300 bin dolar ele geçirildi #1

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