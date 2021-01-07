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    Suriye'de PKK'ya katılan 1 terörist teslim oldu

    İçişleri Bakanlığı'nın ikna çalışmaları sırasında 2014 yılında terör örgütü PKK'ya katılarak Suriye'ye giden bir terörist teslim oldu.
    • AA
    • 07.01.2021 - 11:16
    • Güncelleme : 07.01.2021 - 11:17
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    Suriye'de PKK'ya katılan 1 terörist teslim oldu

    Türkiye'nin, terör faaliyetlerini sonlandırmaya yönelik çalışmaları sürüyor.

    İçişleri Bakanlığı, ikna çalışmaları sonucu 1 teröristin daha teslim olduğunu bildirdi.

    2021'İN İLK TESLİMİ

    Bakanlıktan yapılan açıklamada, terör örgütünden ikna yoluyla teslimlerin yeni yılda da devam ettiği belirtilerek, 2021 yılının ikna yoluyla ilk tesliminin gerçekleştiği kaydedildi.

    Suriye de PKK ya katılan 1 terörist teslim oldu #1

    TÜRKİYE'YE GİRİŞ YAPTI

    İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen çalışmalarda PKK terör örgütünden kaçan 1 örgüt mensubunun daha bugün Türkiye'ye giriş yaparak güvenlik güçlerine teslim olduğu vurgulandı.

    2014'TE SURİYE'YE GİTTİ

    Açıklamada, söz konusu teröristin 2014 yılında PKK'ya katıldığı ve Suriye'de faaliyet yürüttüğünün tespit edildiği bilgisi verildi.

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