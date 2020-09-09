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    Suriye'de Resulayn ve Telabyad maçı berabere bitti

    Barış Pınarı bölgesinde düzenlenen futbol turnuvası, Resulayn ve Telebyad takımlarının karşılaşması ile sona erdi.
    • İHA
    • 09.09.2020 - 16:38
    • Güncelleme : 09.09.2020 - 16:38
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    Suriye'de Resulayn ve Telabyad maçı berabere bitti

    Telabyad’da oynanacak final müsabakası öncesi Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin’i makamında ziyaret eden Resulayn futbol takımı oyuncuları, Vali Erin’e takımlarının formasını hediye ederek final karşılaşmasına davet ettiler.

    VALİYE FORMA HEDİYESİ

    Sporcu gençleri makamında kabul eden Vali Erin, bölge gençliğinin eğitim, spor, sosyal ve kültürel alanda gelişmesi için ellerinden gelen her türlü desteği vermeye devam edeceklerini ifade ederek, akşam saatlerinde Telabyad’da oynanacak karşılaşmaya katıldı.

    Suriye de Resulayn ve Telabyad maçı berabere bitti #1

    Suriye'de Resulayn ve Telabyad maçı berabere bitti ViDEO

    DOSTLUK KAZANDI

    Şanlıurfa Valiliği Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi (SUDKOM) Gençlik ve Spor Koordinatörlüğü nezaretinde, Telabyad’daki çim sahada oynanan ve 2-2 berabere biten karşılaşmayı izleyen Vali Erin, maç sonunda futbolcularla bir araya gelerek hatıra fotoğrafı çektirdi.

    Suriye de Resulayn ve Telabyad maçı berabere bitti #2

    Vali Erin, koronavirüs pandemisi nedeniyle eğitim ve spor müsabakalarının kısıtlamalara tabi tutulduğunu, salgın tehlikesinin atlatılmasıyla Barış Pınarı bölgesinde gençlerin sosyal ve sportif faaliyetlere katılması için daha geniş kapsamlı organizasyonlar düzenleneceğini söyledi.

    Suriye de Resulayn ve Telabyad maçı berabere bitti #3

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