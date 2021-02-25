Suriye'den Türkiye'ye girmeye çalışan 1 DEAŞ'lı yakalandı

Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye girmeye çalışan terör örgütü DEAŞ mensubu yakalandı.

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye girmeye çalışan terör örgütü DEAŞ mensubunun yakalandığını bildirdi.

JANDARMAYA TESLİM EDİLDİ

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Hatay Reyhanlı'da görev yapan hudut kartallarımız, Suriye'den yasa dışı yollarla ülkemize girmeye çalışan DEAŞ terör örgütü mensubu bir kişiyi yakalayarak Reyhanlı İlçe Jandarma Komutanlığına teslim etti." ifadelerine yer verildi.