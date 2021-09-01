Suriye'den yayılan petrol sızıntısı, İskenderun Körfezi'ni tehdit ediyor

Prof. Dr. Cemal Turan, Suriye'deki rafinerinden yayılan petrol sızıntısının, İskenderun Körfezi'ni tehdit ettiğini söyledi.

Suriye'nin Banyas kentindeki bir rafineride geçen hafta başında oluşan petrol sızıntısı birçok sorunu beraberinde getirmişti.

İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cemal Turan, uydu verilerinin, mevcut akıntı sistemi ve meteorolojik veriler kullanılarak yaptıkları değerlendirmelere göre oluşan petrol sızıntısının çarşamba ve perşembe günleri güney-güneybatıdan esecek 3 ila 5 kuvvetindeki rüzgar ile kötü ihtimalle Mersin ve İskenderun körfezlerini de tehdit edebileceğine dikkat çekti.

EKOSİSTEMİ ETKİLEYECEĞİNİ SÖYLEDİ

Prof. Dr. Cemal Turan, petrolün kıyısal alanlara ulaşması durumunda kıyısal ekosistemi olumsuz yönde etkileyeceğinin ön görüldüğüne işaret ederek, “Bu petrol sızıntısı İskenderun Körfezi'ne ulaşması durumunda mevcut akıntılar göz önüne alındığında ilk olarak Karataş ve Yumurtalık bölgelerinde bulunan Akyatan Lagünü'nü etkiler.

"YANGINA KARŞI ACİL ÖNLEMLER ALINMALI"

Petrol sızıntısı birçok sucul canlıya ev sahipliği yapan körfezimizin kıyısal alanlarında bir çevre felaketine neden olabilir. Bu nedenle yetkililerin açık sularda müdahale etmesi çok önemlidir. Zaten yetkililer bu yönde çalışmalara başlamıştır. Bunun için elimizde yeterince deniz pedlerinin mevcudiyeti önemlidir ve ayrıca yangın riskine karşıda gerekli önlemler alınmalıdır” diye konuştu.

Prof. Turan: Doğu Akdeniz'e yayılan petrol sızıntısı, İskenderun Körfezi'ni tehdit ediyor VİDEO