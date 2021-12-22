Suriyeli ressam Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı resmetti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Gaziantep ziyareti öncesinde Suriyeli ressam anlamlı bir tablo hazırladı. Tabloda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ayağının altındaki dolar dikkat çekti.

Gaziantep’in düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü etkinliklerine katılmak için kente gelecek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için Suriyeli ressam Dılbaz Berazi tarafından özel bir tablo hazırlandı.

Berazi, çizdiği tabloyu 25 Aralık'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hediye edeceğini söyledi.

TABLODAKİ MESAJLAR

Tabloda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ayağının altındaki dolar dikkat çekerken, Ayasofya Camii, 15 Temmuz Köprüsü, vatandaşların 15 Temmuz'da tankların üzerine çıkması ve Suriyeli sığınmacıların Türkiye’ye gelişi yer alıyor.

“DOLARIN DEĞERSİZ OLDUĞUNU GÖSTERMEK İÇİN…”

Dılbaz Berazi, “Bu tabloda birkaç mesaj var. 15 Temmuz hain darbe girişimi mesajı var. Suriyeli sığınmacıların Türkiye’ye gelişleri var. Ayasofya Camii’nin ibadete açılması var. Doların değersiz olduğunu göstermek için Cumhurbaşkanımızın ayağının altında çizdim bu mesaj var. Bu tabloyu 25 Aralık'ta Gaziantep’e gelecek olan Cumhurbaşkanımıza hediye edeceğim.” diye konuştu.