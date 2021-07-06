Kurban Bayramı nedeniyle Türkiye’deki Suriyeliler, Bab El-Hava Sınır Kapısı’ndan geçerek Suriye’ye ulaşmaya başladı.

Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla Türkiye'deki Suriyeliler, Türkiye - Suriye arasındaki Bab El-Hava Sınır Kapısı’ndan geçişlere başladı.

Sabahın erken saatlerinden itibaren ülkesinde bayramı geçirmek isteyen çok sayıda Suriyeli, geçiş için sıraya girdi.

Resmi işlemleri tamamlanmasının ardından Suriyeliler, Türkiye’den Suriye’ye koronavirüs önlemleri kapsamında 20 kişilik gruplar halinde giriş yaptı.

Suriyeliler, bayram tatili için evlerine gidiyor VİDEO



35 BİN KİŞİ GİRİŞ YAPACAK

Suriye tarafındaki Bab El-Hava Sınır Kapısı Medya ve Halkla İlişkiler Ofisi Direktörü Mazen Alluş, “Bayramda yaklaşık 35 bin Suriyelinin Bab El-Hava Sınır Kapısından Suriye’ye giriş yapması bekleniyor. Suriyelilerin geçişleri bugünden itibaren 18 Temmuz’a kadar devam edecek” ifadelerini kullandı.

"2 YIL BAYRAM TATİLİNDE EVE GİDEMEDİK"

Türkiye'de ikamet eden Suriyeli mülteci Radwan Al-Homsi ise, “Türkiye, Bab El-Hava Sınır Kapısı’ndaki yetkililer bayram tatili için geçişlere izin verdi. Suriyeliler bu habere sevindiler, çünkü 2 yıl önce koronavirüs salgını nedeniyle Suriye'ye gidemediler ve evlerinde bayram tatillerini geçiremediler. Bugün Suriye'ye girişin ilk günüydü. Türkiye ve Suriye tarafları Suriye'ye giriş için prosedürleri kolaylaştırdı” dedi.