Suriye'nin bazı bölgelerinde TL'ye geçiş yapıldı

SL'nin rekor değer kaybından sonra Suriye'nin kuzeyinde esnaf ve halk TL kullanmaya başladı.

9 yıldır iç savaşın hakim olduğu ve ekonomik krizin her geçen gün derinleştiği Esad'ın Suriye'sinde, Suriye Lirası (SL) son aylarda büyük ölçekli değer kayıpları yaşıyor.

SL'nin, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana dolar karşısındaki değer kaybı yüzde 5 bin 900'u buldu.

Kötüye giden ekonomik koşulların getirdiği hayat pahalılığı ise ülkenin güneyindeki Esad rejiminin kontrolündeki bölgelerde de rejiminin protesto edilmesine neden oldu.

TÜRK LİRASINA GEÇİŞ

Suriye Geçici Hükümeti Başkanı Abdurrahman Mustafa, Suriye'de yerel para birimi Suriye Lirası'nın (SL) rekor değer kaybından Beşar Esad rejimini sorumlu tutarak, bölge halkının birikimlerini ve alım gücünü korumak amacıyla Türk makamlarıyla görüşmelerini yoğunlaştıklarını ve küçük TL banknotlarının Suriye'nin kuzeyinde açılan PTT şubeleri kanallarıyla piyasaya sürülmeye başlandığını söyledi.

Halep vilayetinde Türkiye'nin kontrolündeki Marea kenti, yerel yönetimin kararıyla Suriye Lirası yerine artık TL kullanıyor.

"İSTİKRAR GETİRECEK"

Kentteki ufak işletmelerde 5, 10 ve 20 TL'lik banknotlar kullanıma sokuldu. Kent esnafı, Suriye para birimine oranla Dolar karşısında daha güçlü olan TL'nin yerel ekonomilerine istikrar getireceği görüşünde.