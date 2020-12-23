Süt ürünlerine zam yapıldığı iddiası

Süt ürünlerine zam yapılacağı iddia edilerek sosyal medyada paylaşılan ürün fiyatlarının, bir market çalışanı tarafından çekildiği öne sürüldü.

Dün Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) asgari ücret tutarına yönelik önerisinin ardından sosyal medyada süt ve süt ürünlerine zam yapılacağına dair iddialar ortaya atıldı.

TÜİK'in 2 bin 792 TL değerindeki asgari ücret önerisiyle birlikte, bir market çalışanın çektiği iddia edilen fotoğraflar sosyal medyada yayıldı.

Yapılan paylaşımda, süt ürünlerine geleceği belirtilen yeni zamla ürünlerin yeni fiyatı yer aldı.

DUDAK UÇUKLATAN FİYATLAR

Paylaşımdaki ürün etiketlerinde, daha önce 11,95 TL’den satılan bir süzme peynirin yeni fiyatı 18,9 TL, 19,95 TL’lik peynirin yeni etiketi 27,90 TL olarak görünüyor.

Öte yandan, 1 Litrelik süt için 7,90 TL, 1 kg tereyağının eski etiketinin 58,90 TL, yeni fiyatının 91,50 TL olduğu görülüyor.

USK'NIN SÜT ZAMI

Henüz teyit edilemeyen fiyatların yanında Ulusal Süt Konseyi (USK), 11 Aralık'ta 1 yıldır sabit olan süt fiyatına 50 kuruşluk zam yaparak çiğ süt fiyatını açıklamıştı.

Artan maliyetlerle birlikte yükseltilen çiğ süt fiyatıyla birlikte süt ve süt ürünlerine de zam yapılması bekleniyordu.



