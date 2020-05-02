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- Suudi Arabistan'dan 169 kişi Nevşehir'e getirildi
Suudi Arabistan'dan 169 kişi Nevşehir'e getirildi
Koronavirüs tedbirleri kapsamında uçakla getirilen 169 Türk vatandaşı yurtlara yerleştirilerek, karantina altına alındı.
- Haber Merkezi
- 02.05.2020 - 17:06
Koronavirüs nedeniyle dünyanın farklı ülkelerinde mahsur kalan Türk vatandaşları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile Türkiye'ye getirilmeye devam ediyor.
Bu kapsam'da Suudi Arabistan'da yaşayan ve salgın nedeniyle yurda dönmek isteyen 169 Türk vatandaşı, Türk Hava Yolları'na ait uçakla Kapadokya Havalimanı'na getirildi.
169 TÜRK KARANTİNA ALTINA ALINDI
Nevşehir'e gelen uçaktaki yolcuların pasaport kontrolü ve sağlık taraması yapıldı.
Yolcular daha sonra apronda bekletilen otobüslerle KYK'ya bağlı öğrenci yurtlarına getirildi.
169 kişi yurtlarda 14 gün karantinaya alındı.