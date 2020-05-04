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    Suudi Arabistan'dan 169 Türk vatandaşı İzmir'e getirildi

    Vatandaşlar, 14 gün karantinada kalacakları Gençlik ve Spor Bakanlığı yurduna götürüldü.
    • AA
    • 04.05.2020 - 15:36
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    Suudi Arabistan'dan 169 Türk vatandaşı İzmir'e getirildi

    Koronavirüs tedbirleri kapsamında yurt dışındaki vatandaşların tahliyesi sürüyor.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başlatılan tahliye operasyonu kapsamında Suudi Arabistan'dan gelen Türk vatandaşlarını taşıyan THY uçağı, İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na indi.

    VÜCUT ISILARI ÖLÇÜLDÜ

    Burada uçağa ilk olarak sağlık görevlileri girdi ve yolcuların vücut ısılarını ölçtü. AFAD ekipleri de inen yolculara maske dağıttı.

    Yolculardan biri yüksek ateş bulgusu nedeniyle, koronavirüs şüphelisi olarak ambulansla Gaziemir Nevvar Salih İş Gören Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

    14 GÜNLÜK KARANTİNA

    Diğer vatandaşlar, pasaport kontrolü sonrasında AFAD Aydın İl Müdürlüğünce apronda bekletilen otobüslerle 14 gün gözetim altında kalacakları Söke ilçesindeki Gençlik ve Spor Bakanlığı yurduna götürüldü.

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