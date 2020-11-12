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    Suudi Arabistan'ın Lahey Büyükelçiliği'ne saldırı girişimi

    Büyükelçiliğe ateş açıldığı ihbarını alan polisin, binanın dışında mermi kovanları bulduğu kaydedildi.
    • AA
    • 12.11.2020 - 12:13
    • Güncelleme : 12.11.2020 - 12:23
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    Suudi Arabistan'ın Lahey Büyükelçiliği'ne saldırı girişimi

    Hollanda'da Suudi Arabistan'ın Lahey Büyükelçiliği'ne silahlı saldırı düzenlendi.

    Yerel basında çıkan haberde, Suudi Arabistan'ın Lahey Büyükelçiliğine yerel saatle 05.30 civarında en az 20 el ateş edildiği belirtildi.

    20 KURŞUN İZİ TESPİT EDİLDİ

    Büyükelçilik binasının ön cephesinde ve pencerelerinde en az 20 kurşun izi ve yerde onlarca mermi kovanı görüldüğü ifade edilen haberde, saldırıyı düzenleyenin ve sebebinin henüz tespit edilemediği aktarıldı.

    YARALANAN OLMADI, SORUŞTURMA BAŞLATILDI

    Polis tarafından yapılan yazılı açıklamada ise saldırıda kimsenin yaralanmadığı ve olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

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