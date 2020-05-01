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    Tadilat sırasında tavan, çalışanın üzerine çöktü

    İzmir'de otomobil tamir servisinde tadilat sırasında tavanın çöktüğü anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.
    • DHA
    • 01.05.2020 - 08:16
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    Tadilat sırasında tavan, çalışanın üzerine çöktü

    Olay, perşembe günü sabah saatlerinde Bornova ilçesine bağlı Kazımdirik Mahallesi Üniversite Cadde üzerinde bulunan otomobil tamir servisinde meydana geldi.

    TADİLAT YAPILIRKEN TAVAN, ÇALIŞANIN ÜZERİNE ÇÖKTÜ

    İş yerinin üst katında tadilat yapıldığı sırada, henüz belirlenemeyen bir nedenle tavan çöktü. Yaşanan olay ise iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, alt katta bir kişi bilgisayar başında çalıştığı sırada, bir anda tavan üzerine çöküyor.

    İş yerindeki kişi şans eseri olaydan yara almadan kurtulurken, olay yerinden kaçmaya çalıştığı anlar saniye saniye görüntüleniyor.

    Tadilat sırasında tavan, çalışanın üzerine çöktü ViDEO

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