TAG Otoyolu'nda 3 ayrı kaza: 1 ölü, 20 yaralı Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Gaziantep-Nurdağı kesiminde ayrı ayrı meydana gelen 2 tır ile 1 minibüs kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, toplam 20 kişi de yaralandı.

İHA

Akşam saatlerinde TAG Otoyolu Gaziantep-Nurdağı kesiminde, yoğun yağış sonrası kayganlaşan yolda kontrolden çıkan Yusuf I. (50) idaresindeki 31 AGB 300 plakalı tır bariyerlere çarparak yandı. Kazada tır sürücüsü yaralandı.

AYNI YOLDA BİR BAŞKA TIR UÇURUMA YUVARLANDI, BİR KİŞİ ÖLDÜ!

Bu kazadan kısa süre sonra ise farklı bir noktada bir başka tır kazası meydana geldi.

İddiaya göre, Nurdağı istikametinden Gaziantep istikametine seyir halinde olan tır kontrolden çıktıktan sonra uçuruma yuvarlandı.

Feci kazada tır içerisinde bulunan Kadir T. hayatını kaybederken yanındaki Can T. ise ağır yaralandı.

KONTROLDEN ÇIKAN MİNİBÜS BARIYERLERE ÇARPTI: 18 YARALI!

Aynı bölgede meydana gelen üçüncü kazada ise kayganlaşan yolda kontrolden çıkan sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen minibüs bariyerlere çarptı.

Feci kazada minibüs içerisinde bulunan 18 kişi yaralandı.

YARALILAR ÇEŞİTLİ HASTANELERE KALDIRILDI!

Her üç kazada da yaralanan toplam 20 kişi olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırdı.

Yaralılardan birinin durumunun kritik olduğu öğrenildi. Hayatını kaybeden Kadir T.'nin cenazesi ise Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kazalarla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)