Tahliye edilenler üç bakanlık tarafından takip edilecek

İnfaz indirimi ve virüs izni kapsamında cezaevinden çıkanların, yeni bir suç işlemelerinin önüne geçilmesi için üç bakanlık tarafından takip timleri kuruldu.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında düzenlenen son Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantılarında, infaz indirimi düzenlemesinden yararlanarak cezaevinden çıkanların yeniden suça karışmalarının önüne geçilmesi için alınması gereken tedbirler tartışıldı.

Toplantılarda, bazı parti yöneticileri, kamuoyunda infazla ilgili yanlış algı oluştuğunu belirtti.

"TAHLİYE EDİLENLERİN TAKİBİNİN ÇOK İYİ YAPILMASI LAZIM"

Geçtiğimiz günlerde, Gaziantep'te bir babanın dokuz yaşındaki kızını darbederek öldürmesi olayını hatırlatan MYK üyelerinden bazıları “Bu kişi kasım ayında tahliye edilmiş. Ama yapılan bütün haberlerde sanki son infaz indiriminden yararlanıp çıktığı vurgulanıyor. Kamuoyunda da yanlış bir algı oluşuyor. Bu tip olayları önümüzdeki süreçte yaşayabiliriz. Her olumsuz vaka getirilip infaz düzenlemesine bağlanacak. Bu sebeple indirimden yararlanıp tahliye edilenlerin takibinin çok iyi yapılması lazım. Suça karışmalarının önüne geçilmeli” dedi.

ÜÇ BAKANLIK TARAFINDAN TEDBİRLER ALINDI

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de MYK toplantısında gündeme getirilen infaz indirimi konusunda cezaevinden çıkanların yeniden suça karışmalarının önüne geçilmesi için birkaç bakanlık tarafından yeni tedbirler alındığını söyledi.

Gül, infaz indirimi ve virüs izni kapsamında cezaevinden çıkanların listelerinin İçişleri ile Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na gönderildiğini belirtti.

Bakan Gül, üç bakanlığın koordinasyon içinde cezaevinden çıkanların takibinin yapıldığını anlattı.