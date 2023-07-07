Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'nda yaşanan arıza panik yarattı

İHA
Son dönemde İstanbul'daki toplu taşıma araçlarında sık sık yaşanan sorunlara bir yenisi daha eklendi.
Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'nda akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle arıza yaşandı.
Yolculardan biri panik atak geçirdi
Yaşanan arıza sonrası panik atak yaşadığı iddia edilen bir yolcu camı kırmaya çalıştı.
Fünikülerin kapısı açıldıktan sonra yolcular hızlı bir şekilde içeriyi boşalttı.
Yaşananlar kayda alındı
Yaşananları bir yolcu cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydetti.