İHA

Son dönemde İstanbul'daki toplu taşıma araçlarında sık sık yaşanan sorunlara bir yenisi daha eklendi.

Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'nda akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle arıza yaşandı.

Yolculardan biri panik atak geçirdi

Yaşanan arıza sonrası atak yaşadığı iddia edilen bir yolcu camı kırmaya çalıştı.

Fünikülerin kapısı açıldıktan sonra yolcular hızlı bir şekilde içeriyi boşalttı.

Yaşananlar kayda alındı

Yaşananları bir yolcu cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydetti.

Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'nda yaşanan arıza panik yarattı
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