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    Taksim Meydanı'nda sosyal mesafesiz eğlence

    Koronavirüs tedbirlerini hiçe sayan yabancı uyruklu 50 şahsın, meydanda toplanarak eğlence düzenlediği o anlar kameraya yansıdı.
    • İHA
    • 14.06.2020 - 09:53
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    Taksim Meydanı'nda sosyal mesafesiz eğlence

    Normalleşme adımları ile birlikte Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve uzmanlar tarafından koronavirüse karşı sosyal mesafe ve maske konusunda yapılan uyarılar devam ederken, bazı vatandaşlar ise bu uyarılara aldırış etmeden sokaklara dökülüyor.

    SOSYAL MESAFESİZ EĞLENCE

    Dün akşam Taksim Meydanı'nda bir araya gelen yaklaşık 50 yabancı uyruklu şahıs, müzik partisi düzenledi. Şahısların çoğunun maskesiz olduğu ve sosyal mesafe kuralını hiçe saydığı görüldü.

    O anlar ise cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

    Taksim Meydanı'nda "pes" dedirten müzik şöleni

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