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    Taksim Meydanı’nda taksi denetimi

    Taksi sürücülerine yönelik denetim gerçekleştiren trafik polisleri, sürücülere İçişleri Bakanlığınca hazırlanan ve içerisinde 12 kuralın yer aldığı broşürü dağıttı.
    • İHA
    • 30.10.2021 - 12:23
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    Taksim Meydanı’nda taksi denetimi

    Megakentte taksi sorunlarının akabinde denetimler de hız kazandı.

    Trafik polislerince Taksim Meydanı’nda taksi sürücülerine yönelik kontrol gerçekleştirildi.

    Taksilerdeki maske, mesafe ve hijyen kontrolünün yapıldığı denetimlerde, sürücülerin evrakları incelendi.

    12 KURAL HATIRLATILDI

    Öte yandan, denetimlerde sürücülere, İçişleri Bakanlığınca hazırlanan ve içerisinde sürücülerin uyması gereken 12 kuralın yazılı olduğu broşür dağıtıldı.

    Taksim Meydanı’nda taksi denetimi #1

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