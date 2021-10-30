Taksim Meydanı’nda taksi denetimi
Taksi sürücülerine yönelik denetim gerçekleştiren trafik polisleri, sürücülere İçişleri Bakanlığınca hazırlanan ve içerisinde 12 kuralın yer aldığı broşürü dağıttı.
- İHA
- 30.10.2021 - 12:23
Megakentte taksi sorunlarının akabinde denetimler de hız kazandı.
Trafik polislerince Taksim Meydanı’nda taksi sürücülerine yönelik kontrol gerçekleştirildi.
Taksilerdeki maske, mesafe ve hijyen kontrolünün yapıldığı denetimlerde, sürücülerin evrakları incelendi.
12 KURAL HATIRLATILDI
Öte yandan, denetimlerde sürücülere, İçişleri Bakanlığınca hazırlanan ve içerisinde sürücülerin uyması gereken 12 kuralın yazılı olduğu broşür dağıtıldı.