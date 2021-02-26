Euro
8.8982
-0.65%
Dolar
7.329
-0.32%
Altın
416
-0.61%
Borsa
1.48
-0.58%
Bitcoin
345.661
-3.60%
EXEN Coin
16.52
-0.95%
10ºC
İstanbul
Güneşli 10 C

    Taksim Meydanı'ndaki caminin inşasında sona gelindi

    Taksim'de yüzde 99'u tamamlandığı belirtilen camideki son durum havadan görüntülendi.
    • DHA
    • 26.02.2021 - 12:38
    • Güncelleme : 26.02.2021 - 12:51
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Taksim Meydanı'ndaki caminin inşasında sona gelindi

    Taksim Meydanı'nda temeli 17 Şubat 2017'de atılan camide sona yaklaşılıyor.

    Sur Yapı tarafından yapılan, yaklaşık 2 bin 482 metrekare arsa ve 16 bin 220 metrekare inşaat alanına sahip camideki çalışmalar havadan görüntülendi.

    RAMAZAN AYINDA İBADETE AÇILACAK

    Genel işçiliğinin yüzde 99'u tamamlandığı kaydedilen caminin ana kubbesindeki göbek yazısı da bitti ve etrafı boyandı.

    Caminin içerisinin boyanmasıyla çevresindeki peyzaj çalışmalarına da devam edeliyor.

    Caminin ramazan ayında ibadete açılması planlanıyor.

    Taksim Meydanı'ndaki caminin inşasında sona gelindi VİDEO

    Taksim Meydanı ndaki caminin inşasında sona gelindi #1

    Taksim Meydanı ndaki caminin inşasında sona gelindi #2

    Taksim Meydanı ndaki caminin inşasında sona gelindi #3

    Taksim Meydanı ndaki caminin inşasında sona gelindi #4

    Taksim Meydanı ndaki caminin inşasında sona gelindi #5

    Taksim Meydanı ndaki caminin inşasında sona gelindi #6

    Taksim Meydanı ndaki caminin inşasında sona gelindi #7

    Taksim Meydanı ndaki caminin inşasında sona gelindi #8

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir