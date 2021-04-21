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Taksim ve İstiklal Caddesi'nde yoğun kalabalık

Taksim ve İstiklal Caddesi'nde yoğun kalabalık

Taksim'de güzel havayı fırsat bilenler yine meydan ve caddelerde yoğunluk oluşturdu. Bazı kişilerin tüm uyarılara rağmen maske takmadığı görüldü.