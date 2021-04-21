Euro
9.8713
1.05%
Dolar
8.1823
0.93%
Altın
472.47
1.86%
Borsa
1.33
-2.55%
Bitcoin
458.670
1.42%
EXEN Coin
25.86
-1.07%
15ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 15 C

    Taksim ve İstiklal Caddesi'nde yoğun kalabalık

    Taksim'de güzel havayı fırsat bilenler yine meydan ve caddelerde yoğunluk oluşturdu. Bazı kişilerin tüm uyarılara rağmen maske takmadığı görüldü.
    • DHA
    • 21.04.2021 - 18:29
    • Güncelleme : 21.04.2021 - 18:46
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Taksim ve İstiklal Caddesi'nde yoğun kalabalık

    Koronavirüs salgınında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın duyurduğu illere göre haftalık vaka sayısında İstanbul'da vaka sayısı 5 kat artarak 920,57 oldu.

    TAKSİM VE İSTİKLAL'DE İNSAN SELİ

    Vaka sayısının en çok arttığı illerin başında gelen İstanbul'da Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde insan seli yaşandı.

    BAZI KİŞİLERİN MASKE TAKMADIĞI GÖRÜLDÜ

    Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbirleri hiçe sayanlar, güzel havayı fırsat bilerek yine meydan ve caddelerde yoğunluk oluşturdu. Bazı kişilerin tüm uyarılara rağmen maske takmadığı görüldü.

    Taksim ve İstiklal Caddesi nde yoğun kalabalık #1

    Taksim ve İstiklal Caddesi nde yoğun kalabalık #2

    Taksim ve İstiklal Caddesi nde yoğun kalabalık #3

    Taksim ve İstiklal Caddesi nde yoğun kalabalık #4

    Taksim ve İstiklal Caddesi nde yoğun kalabalık #5

    Taksim ve İstiklal Caddesi nde yoğun kalabalık #6

    Taksim ve İstiklal Caddesi nde yoğun kalabalık #7

    Taksim ve İstiklal Caddesi nde yoğun kalabalık #8

    Taksim ve İstiklal Caddesi nde yoğun kalabalık #9

    Taksim ve İstiklal Caddesi nde yoğun kalabalık #10

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir