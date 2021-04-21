Taksim ve İstiklal Caddesi'nde yoğun kalabalık
Taksim'de güzel havayı fırsat bilenler yine meydan ve caddelerde yoğunluk oluşturdu. Bazı kişilerin tüm uyarılara rağmen maske takmadığı görüldü.
- DHA
- 21.04.2021 - 18:29
- Güncelleme : 21.04.2021 - 18:46
Koronavirüs salgınında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın duyurduğu illere göre haftalık vaka sayısında İstanbul'da vaka sayısı 5 kat artarak 920,57 oldu.
TAKSİM VE İSTİKLAL'DE İNSAN SELİ
Vaka sayısının en çok arttığı illerin başında gelen İstanbul'da Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde insan seli yaşandı.
BAZI KİŞİLERİN MASKE TAKMADIĞI GÖRÜLDÜ
Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbirleri hiçe sayanlar, güzel havayı fırsat bilerek yine meydan ve caddelerde yoğunluk oluşturdu. Bazı kişilerin tüm uyarılara rağmen maske takmadığı görüldü.