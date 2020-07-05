Atlı polis ekibi, vatandaşları ve turistleri sosyal mesafe ve maske takılması konusunda uyardı.

Koronavirüs sonrası "yeni normal"e geçilirken, İstanbul'da denetimler artırıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünce Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü bünyesinde kurulan Atlı Birlik Grup Amirliği ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında Taksim Meydanı'nda denetim yaptı.

SOSYAL MESAFE VE MASKE UYARISI

2'si kadın 4 kişiden oluşan atlı polis ekibi, vatandaşları ve turistleri, sosyal mesafeye dikkat edilmesi ve maske takılması konusunda uyardı.

Vatandaşlar ve turistler atlı birliklerle fotoğraf çektirirken, bazıları da cep telefonlarıyla kaydetti.

DEVRİYELER DEVAM EDECEK

İstiklal Caddesi'nde de denetim yapan atlı polisler, turistik bölgelerde asayişi sağlamak ve koronavirüs tedbirlerine uyulması için devriyelerine devam edecek.

Taksim'de atlı polislerden denetim VİDEO