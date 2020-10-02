Ermenistan ordusunun Azerbaycan'daki sivillere saldırması üzerine başlayan karşı harekat nedeniyle motosikletli bir grup Azerbaycan'a destek için Taksim'de toplandı.

Ermenistan ordusunun Azerbaycan'daki sivillere saldırması üzerine başlayan karşı harekat sürerken, Türkiye'nin dört bir yanında vatandaşlar Azerbaycan'a destek vermek için toplanıyor.

İstanbul Taksim'de de saat 22.30 sıralarında toplanan motosikletli bir grup Azerbaycan lehine sloganlar attı.

KORNALAR EŞLİĞİNDE AYRILDILAR

Türk ve Azerbaycan bayraklarıyla toplanan gruba yoldan geçen bazı otomobil sürücüleri de korna çalarak destek verdi.

Motosikletli grup, daha sonra konvoy oluşturarak kornalar eşliğinde Taksim'den ayrıldı.

Taksim'de, Azerbaycan'a destek konvoyu VİDEO

