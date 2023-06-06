Taksim'de başkasının ehliyetini kullanan taksici yakalandı Taksim'de kendisine çok benzeyen başka bir kişinin ehliyetini kullanan sürücü gözaltına alınırken araç ise bağlandı.

İHA

İstanbul Emniyeti'ne bağlı trafik ekipleri, Taksim Meydanı'nda denetim gerçekleştirdi.

Denetimler esnasında belediye ruhsatı kapalı olduğu halde trafiğe çıktığı belirlenen taksi sürücüsüne, 4 bin 64 TL idari para cezası uygulandı.

Denetimler sırasında bir taksi sürücüsünün ise ehliyetinin kendisine ait olmadığı tespit edildi.

Kendisine çok benzeyen başka bir kişinin ehliyeti ile trafiğe çıkan sürücü, trafik ekiplerinin dikkati sayesinde yakayı ele verdi.

Gözaltına alındı

Nüfus kağıdı ve ehliyeti karşılaştıran trafik ekipleri, ehliyetin sürücüye ait olmadığını kısa sürede anladı. Olay yerine gelen Beyoğlu Asayiş Şube ekipleri tarafından gözaltına alınan sürücü, ifadesi alınmak üzere Taksim Polis Karakolu'na götürüldü.

Taksi ise trafik ekipleri tarafından bağlanarak olay yerinden çekildi.