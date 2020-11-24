Taksim İstiklal Caddesi üzerinde denetim yapan polis ve zabıta ekipleri maske takmayan kişilere 900'er lira idari para cezası uyguladı.

Koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında Taksim İstiklal Caddesi üzerinde Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri denetim gerçekleştirdi.

Denetim kapsamında zorunlu olmasına rağmen maske takmayan kişilere ekipler tarafından Umumi Hıfzısıhha Kanunu’na muhalefet suçundan 900’er lira para cezası kesildi.

Denetimler sırasında maskesiz yakalanan genç cezanın miktarını duyunca polise tepki gösterdi.

"SENİNLE GÖRÜŞECEĞİZ"

Yasaktan haberi olmadığı için kesilen cezanın haksızlık olduğunu iddia eden genç, "Ben haber izlemem. Seninle görüşeceğiz kesin, avukatlık ofisimiz var. İtiraz ederiz, olmazsa öteki tarafta hesaplaşırız.” dedi.

Taksim'de ceza kesilen genç: Seninle görüşeceğiz VİDEO