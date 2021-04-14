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Taksim'de çıkan yangında turistler mesafeyi unuttu

Taksim'de çıkan yangında turistler mesafeyi unuttu

Recep Paşa Caddesi'nde bulunan restoranda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangınla otellerden sokağa dökülen turistler maske ve mesafe kurallarına uymadı.