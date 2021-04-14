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    Taksim'de çıkan yangında turistler mesafeyi unuttu

    Recep Paşa Caddesi'nde bulunan restoranda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangınla otellerden sokağa dökülen turistler maske ve mesafe kurallarına uymadı.
    • DHA
    • 14.04.2021 - 03:02
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    Taksim'de çıkan yangında turistler mesafeyi unuttu

    İstanbul Taksim'de, Recep Paşa Caddesi'nde bulunan restoranda yangın çıktı.

    Restorandan yükselen dumanlar bazı otelleri de etkiledi.

    Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

    TURİSTLER SOKAĞA DÖKÜLDÜ

    Duman birçok oteli etkilerken, otellerde kalan turistlerde sokağa çıktı.

    İtfaiye ekiplerinin çalışmalarını sosyal medya üzerinden canlı yayınlayan turistlerin çoğunun maske takmadığı görülürken, sosyal mesafe kuralı da hiçe sayıldı.

    Onlarca turiste itfaiye ekiplerinin çalışmalarını film izler gibi izledi.

    İTFAİYE EKİPLERİ KISA SÜREDE SÖNDÜRDÜ

    İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kısa sürede yangın söndürüldü. Yangının elektrik kontağından çıktığı tahmin edilirken, itfaiye ekipleri duman tahliyesi yaptı.

    Yangının kesin çıkış nedeni yapılacak olan incelemelerin ardından kesinleşecek.

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