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    Taksim’de Faslılar galibiyeti coşkuyla kutladı

    Taksim’de Fas vatandaşları, takımlarının Dünya Kupası’nda çeyrek finale çıkmasını coşkuyla kutladı. Taraftarlar, galibiyetin ardından küçük gruplar halinde ellerinde Fas bayraklarıyla eğlendi.
    • 07.12.2022 - 00:18
    • Güncelleme : 07.12.2022 - 00:20
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    Taksim’de Faslılar galibiyeti coşkuyla kutladı

    Dünya Kupası son 16 turunda İspanya’yı penaltılarla 3-0 yenerek çeyrek finale çıkan Fas Milli Takımı’nın galibiyeti Taksim’de coşkuyla kutlandı.

    Galibiyeti eğlenerek kutladılar

    Ellerine bayraklarını alan Faslı taraftarlar coşku içinde şarkı söyledi. Küçük gruplar halinde yapılan kutlamalara çevik kuvvet ekipleri güvenlik gerekçesiyle izin vermeyince, Fas taraftarları olaysız bir şekilde dağıldı.

    Taksim’de Faslılar galibiyeti coşkuyla kutladı - Video

    Taksim’de Faslılar galibiyeti coşkuyla kutladı #1

    "Hedefimiz şampiyonluk inşallah"

    İHA'nın haberine göre, galibiyeti İstiklal Caddesi’nde coşku içinde kutlayan Fas taraftarı Ülya, “Ben çok mutluyum. Fas’taki herkes çok mutlu çünkü İspanya çok büyük bir takım. Hedefimiz şampiyonluk inşallah” dedi.

    Taksim’de Faslılar galibiyeti coşkuyla kutladı #2

    Taksim’de Faslılar galibiyeti coşkuyla kutladı #3

    Taksim’de Faslılar galibiyeti coşkuyla kutladı #4


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