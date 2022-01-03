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    Taksim’de gençlerin dansına ilgi

    Taksim Meydan'da bir grup genç dans gösterisi yaptı. Dans gösterisine çevredeki vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.
    • İHA
    • 03.01.2022 - 08:44
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    Taksim’de gençlerin dansına ilgi

    Bir grup genç dün öğle saatlerinde İstanbul’un Beyoğlu ilçesi Taksim Meydanı'nda dans gösterisi yaptı.

    Kendilerini kamerayla kayıt altına alan gençler, çevredekilerin de yoğun ilgisini gördü.

    Gençleri izleyenler de hemen cep telefonlarına sarılırken, polis ekipleri araya girdi.

    POLİS İZİN BELGESİ SORDU

    Polisler, gençlerin yanına gelip izinleri olup olmadığını sorunca dansçı gençler, izin belgelerini gösterdi.

    Dans gösterisi sonrası çekimi biten gençler, daha sonra Taksim Meydanı'ndan yürüyerek ayrıldı.

    Taksim’de gençlerin dansına ilgi #1

    Taksim’de gençlerin dansına ilgi #2

    Taksim’de gençlerin dansına ilgi #3

    Taksim’de gençlerin dansına ilgi #4

    Taksim’de gençlerin dansına ilgi #5


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