Taksim’de gençlerin dansına ilgi
Taksim Meydan'da bir grup genç dans gösterisi yaptı. Dans gösterisine çevredeki vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.
- İHA
- 03.01.2022 - 08:44
Bir grup genç dün öğle saatlerinde İstanbul’un Beyoğlu ilçesi Taksim Meydanı'nda dans gösterisi yaptı.
Kendilerini kamerayla kayıt altına alan gençler, çevredekilerin de yoğun ilgisini gördü.
Gençleri izleyenler de hemen cep telefonlarına sarılırken, polis ekipleri araya girdi.
POLİS İZİN BELGESİ SORDU
Polisler, gençlerin yanına gelip izinleri olup olmadığını sorunca dansçı gençler, izin belgelerini gösterdi.
Dans gösterisi sonrası çekimi biten gençler, daha sonra Taksim Meydanı'ndan yürüyerek ayrıldı.