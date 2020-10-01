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    Taksim'de karantina ihlali yapan otobüs şoförü yakalandı

    Koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde, temaslı kişi olduğu ve evde karantinada bulunması gerektiği tespit edilen özel halk otobüsü şoförü, ambulansla hastaneye götürüldü.
    • AA
    • 01.10.2020 - 10:47
    • Güncelleme : 01.10.2020 - 10:47
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    Taksim'de karantina ihlali yapan otobüs şoförü yakalandı

    İstanbul’un Beyoğlu ilçesi Taksim Tarlabaşı Bulvarı'nda trafik polisleri ekiplerince, şehir içi toplu ulaşım yapan araçlara ve taksilere yönelik koronavirüs denetimleri yapıldı.

    Otobüslerde ve taksilerde maske ve sosyal mesafe denetimi yapan ekipler, şoförlerin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması ile araçların ruhsat ve sigorta durumlarını kontrol etti.

    KARANTİNADA OLMASI GEREKİRKEN, OTOBÜS KULLANIRKEN YAKALANDI

    Kurtuluş-Yenikapı hattında sefer yapan 34 ZC 0558 plakalı özel halk otobüsünü durduran ekipler, yaptıkları kontrolde otobüs şoförü Aydeniz'in temaslı kişi olduğunu ve evde karantinada bulunması gerektiğini tespit etti.

    Bunun üzerine otobüsteki yolcuları indiren ve başka otobüse bindirerek gönderen ekipler, şoför hakkında karantina kurallarına uymadığı için 3 bin 150 lira ceza yazdı.

    HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

    Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Aydeniz'i ambulansla hastaneye götürdü.

    Özel Halk Otobüsü dezenfekte edildikten sonra başka bir şoföre teslim edildi.

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