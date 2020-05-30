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    Taksim'de Kongo uyruklu şahıs polisi görünce fenalaştı

    Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden şahıs, polislere migreni olduğunu ve nefes almakta zorlandığını söylemesi üzerine hastaneye kaldırıldı.
    • DHA
    • 30.05.2020 - 16:09
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    Taksim'de Kongo uyruklu şahıs polisi görünce fenalaştı

    İstanbul Taksim Meydanı'nda sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen dışarı çıkan Kongo uyruklu bir şahıs, polis ekipleri ile karşılaşınca kendini yere bıraktı.

    'NEFES ALAMIYORUM' DEDİ

    Yanına gelen polislere migreni olduğunu ve nefes almakta zorlandığını söyleyen kişi için sağlık ekiplerine haber verildi. Bir süre sonra bölgeye gelen sağlık ekipleri, yerde oturan kişiyi ambulansa alarak hastaneye götürdü.

    Taksim'de polisi görünce fenalaştı

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