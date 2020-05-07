Taksim'de kuralları ihlal eden 2 kişiye para cezası

Maske ve sosyal mesafe kuralını ihlal eden iki arkadaştan biri, ceza yazan polise, "Takmıyorum, ceza kesin" diyerek tepki gösterdi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında emniyet güçleri denetimlerine devam ediyor.

İstiklal Caddesi’nde yaşanan yoğunluktan sonra polis ekipleri, Taksim Meydanı ve çevresinde dolaşan vatandaşlara maske ve sosyal mesafe uyarılarında bulundu.

MASKE VE SOSYAL MESAFE KURALINA DİKKAT EDİLMEDİ

Denetimler sırasında bazı vatandaşların maskesiz ve sosyal mesafeye dikkat etmediği görüldü.

Polis ekipleri tarafından ceza uygulanan kişiler, ‘Tamam takıyorum’ diyerek cezadan kaçmaya çalışsa da başarılı olamadı.

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CEZAİ İŞLEM UYGULANDI

Taksim Meydanı'nda oturan iki arkadaşa da sosyal mesafe kuralına uymadığı için ekipler tarafından cezai işlem uyguladı.

Birinin yüzündeki maske çenesinin altında olduğu için de cezai işlem uygulandı.

"TAKMIYORUM CEZA KESİN"

Maskeden dolayı ceza yiyen vatandaş maskeli olduğunu söylerken, arkadaşı ise yüzündeki maskeyi çıkartarak, ‘Takmıyorum cezayı kesin, var mı ötesi’ diyerek tepki gösterdi.

Öte yandan ekiplerin, denetimler sırasında 29 kişiye daha biner lira ceza kestiği belirtildi.