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    Taksim'de otobüs şoförü karantinayı ihlal etti

    Beyoğlu'nda koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde, temaslı kişi olduğu ve evde karantinada bulunması gerektiği tespit edilen özel halk otobüsü şoförü, sağlık ekiplerine teslim edildi.
    • AA
    • 28.10.2020 - 11:55
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    Taksim'de otobüs şoförü karantinayı ihlal etti

    Taksim Tarlabaşı Bulvarı'nda trafik polisleri ekiplerince, şehir içi toplu ulaşım yapan araçlara yönelik Kovid-19 denetimleri yapıldı.

    Otobüslerde maske ve sosyal mesafe denetimi yapan ekipler, şoförlerin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması ile araçların ruhsat ve sigorta durumlarını da kontrol etti.

    ŞOFÖR TEMASLI ÇIKTI

    Topkapı-Taksim hattında sefer yapan özel halk otobüsünü durduran ekipler, yaptıkları kontrolde otobüs şoförü Ahmet K.'nın temaslı kişi olduğunu ve evde karantinada bulunması gerektiğini tespit etti.

    Taksim de otobüs şoförü karantinayı ihlal etti #1

    3 BİN 150 LİRA CEZA YAZILDI

    Bunun üzerine otobüsteki yolcuları indiren ve başka otobüse bindirerek gönderen ekipler, şoför hakkında karantina kurallarına uymadığı için 3 bin 150 lira ceza yazdı.

    Taksim de otobüs şoförü karantinayı ihlal etti #2

    OTOBÜS BAŞKA ŞOFÖRE TESLİM EDİLDİ

    Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Ahmet K.'yı ambulansla karantinada kalması için evine götürdü. Özel halk otobüsü dezenfekte edildikten sonra başka bir şoföre teslim edildi.

    Taksim de otobüs şoförü karantinayı ihlal etti #3

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