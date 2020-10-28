Taksim'de otobüs şoförü karantinayı ihlal etti

Beyoğlu'nda koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde, temaslı kişi olduğu ve evde karantinada bulunması gerektiği tespit edilen özel halk otobüsü şoförü, sağlık ekiplerine teslim edildi.

Taksim Tarlabaşı Bulvarı'nda trafik polisleri ekiplerince, şehir içi toplu ulaşım yapan araçlara yönelik Kovid-19 denetimleri yapıldı.

Otobüslerde maske ve sosyal mesafe denetimi yapan ekipler, şoförlerin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması ile araçların ruhsat ve sigorta durumlarını da kontrol etti.

ŞOFÖR TEMASLI ÇIKTI

Topkapı-Taksim hattında sefer yapan özel halk otobüsünü durduran ekipler, yaptıkları kontrolde otobüs şoförü Ahmet K.'nın temaslı kişi olduğunu ve evde karantinada bulunması gerektiğini tespit etti.

3 BİN 150 LİRA CEZA YAZILDI

Bunun üzerine otobüsteki yolcuları indiren ve başka otobüse bindirerek gönderen ekipler, şoför hakkında karantina kurallarına uymadığı için 3 bin 150 lira ceza yazdı.

OTOBÜS BAŞKA ŞOFÖRE TESLİM EDİLDİ

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Ahmet K.'yı ambulansla karantinada kalması için evine götürdü. Özel halk otobüsü dezenfekte edildikten sonra başka bir şoföre teslim edildi.