Taksim İstiklal Caddesi üzerinde Beyoğlu Haliç Polis Merkezi Amirliği İHA Büro ekipleri vatandaşlara “hoparlörlü drone” ile maske ve sosyal mesafe uyarısında bulundu

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirler sonrasında 1 Haziran’da normalleşmeye başlanmıştı. Bu kapsamda yetkililer maske takılması ve sosyal mesafe kuralına uyulması yönünde uyarılarda bulunmuştu.

VATANDAŞLAR HOPARLÖRLÜ DRNE İLE UYARILDI

İstanbul'da, Taksim ve İstiklal Caddesi’nde Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Haliç Polis Merkezi Amirliği İnsansız Hava Aracı (İHA) Bürosu ekipleri, 'hoparlörlü drone' ile havadan vatandaşları uyardı.

Taksim’de polisten hoparlörlü drone ile uyarı

KİMİ KAMERAYA ALDI, KİMİ İZLEDİ

Sağlıkları için maske takması ve mesafelerine dikkat etmesi uyarısında bulunan drone’u gören vatandaşlar şaşkına döndü. Bazı vatandaşlar cep telefonlarıyla o anları kaydederken, bazıları da drone’u izledi.

Haliç Polis Merkezi Amirliği İHA Büro ekibinin uyarı çalışmalarının devam edeceği öğrenildi.