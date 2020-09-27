Salgın nedeniyle kapalı olması gereken birkaç gece kulübüne gelen kişiler, maske ve sosyal mesafe kuralını umursamadan iç içe eğlendi.

Koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan tedbirler sonrası İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeyle “Ana faaliyeti gazino, pavyon, diskotek, bar, birahane, taverna veya gece kulübü olup ruhsatına tali faaliyet işleten işyerlerin çalışmasına müsaade edilmeyecek” denilmişti.

Bu kapsamda tüm yurtta denetimler hız kesmeden devam ederken, Taksim’de bulunan gece kulüplerinde dün ve önceki gece dikkat çeken görüntüler ortaya çıktı.

TEDBİRLER YİNE UNUTULDU

Salgına rağmen açılan birkaç gece kulübüne gelen kişiler, maske takmayarak ve sosyal mesafe kurallarına uymayarak saatlerce eğlendi.

Sabah saatlerine kadar devam eden eğlence anlarını kayda alan kişiler, o anları bir de sosyal medyada paylaştı.

Taksim'de salgına rağmen açılan gece kulüplerinde kuralsız eğlence ViDEO