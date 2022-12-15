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    Taksim'de taksi denetimi

    İstanbul Taksim'de taksimetre açmayan ve müşterilerle pazarlık yapan ticari taksi şoförlerine ceza yağdı.
    • 15.12.2022 - 19:13
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    Taksim'de taksi denetimi

    Taksim Meydanı'nda Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri dün akşam saatlerinde, ticari taksilere yönelik ortak denetim gerçekleştirdi.

    Taksimetre açmayarak pazarlık yapan taksiciye ceza

    Denetimlerde taksimetre açmayan ve müşterilerle pazarlık yapan sürücülere ceza yağdı.

    İHA'nın haberine göre, denetimler esnasında 8 taksi sürücüsüne bin 283'er TL idari para cezası uygulandı, araçlar bağlanarak çekiciyle götürüldü.

    "Daha iki aylık taksi şoförüyüm, kuralları bilmiyorum"

    Denetimler esnasında taksimetre açmadan müşteriyle fiyat üzerinden anlaştığı ortaya çıkan bir taksici "Daha iki aylık taksi şoförüyüm, kurallara hakim değilim. Fiyatta anlaştık yasak olduğunu bilmiyordum" diyerek polis ekiplerine dil döktü.

    Ancak taksici cezadan kurtulamadı.

    Taksim de taksi denetimi #1

    Taksim de taksi denetimi #2

    Taksim de taksi denetimi #3

    Taksim de taksi denetimi #4

    Taksim de taksi denetimi #5


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