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    Taksim'de taksiciler maske takmayı umursamıyor

    Her gün onlarca müşteri alan taksicilerin maske kurallarına uymaması dikkat çekti. Yasağa rağmen Taksim Meydanı'nda müşteri bekleyen taksiciler, maskeyi ya çene altına takıyor ya da hiç takmıyor.
    • DHA
    • 29.07.2020 - 11:57
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    Taksim'de taksiciler maske takmayı umursamıyor

    Koronavirüs önlemleri kapsamında İstanbul'da maske takma zorunluluğu getirilmişti.

    Toplu alanlarda ve sokaklarda maske takma zorunluluğu bulunan İstanbul'un en kalabalık ve turistik alanlarından biri olan Beyoğlu'nda, taksicilerin önlemlere uymaması dikkat çekti.

    TAKSİCİLER KURALA UYMUYOR

    Taksicilerin, Taksim Meydanı'nda müşteri beklerken koronavirüs önlemleri kapsamında getirilen maske takma zorunluluğu kuralına uymadığı görüldü.

    Taksim'de taksiciler maske takmayı umursamıyor ViDEO

    TEDBİRSİZLER

    Turistlerin uğrak yeri olan Taksim'de her gün onlarca müşteri indirip bindiren taksicilerin birçoğu tedbirsiz bir çalışma yürütüyor.

    YA ÇENE ALTINA TAKIYORLAR YA DA HİÇ TAKMIYORLAR

    Yasak olmasına rağmen Taksim Meydanı'nda durarak müşteri bekleyen taksicilerin ve seyir halindeki taksi sürücülerinin çoğunun ya maske takmadıkları ya da çene altına indirdikleri kameraya yansıdı.

    GÖRÜNTÜLENDİKLERİNİ ANLAYINCA MASKE TAKTILAR

    Görüntülendiklerini fark eden bazı taksi sürücüleri maskelerini takarak yollarına devam etti.

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