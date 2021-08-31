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    Taksim'de taksicilere polis denetimi

    Taksim'de taksicilere yönelik yapılan denetimlerde, çalışma ruhsatının süresi dolan 3 taksi trafikten men edildi.
    • DHA
    • 31.08.2021 - 18:55
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    Taksim'de taksicilere polis denetimi

    Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik ekipleri, Taksim Meydan'ında taksilere yönelik denetim yaptı.

    TAKSİLERE DENETİM YAPILDI

    Denetimlerde durdurulan taksi sürücülerine ehliyet ve ruhsat kontrolü yapan ekipler, taksimetreleri de inceledi.

    3 TAKSİ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

    Belgesi eksik olan bazı sürücülere cezai işlen uygulanırken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden alınan çalışma ruhsatının süresi dolan 3 taksi trafikten men edildi. Men edilen taksiler çekici ile kaldırılarak Beyoğlu Yediemin otoparkına götürüldü.

    Taksimde taksicilere polis denetimi -1

    "BEN SAHİBİ DEĞİLİM ŞOFÖRÜM, BİLGİMİZ YOKTU"

    Çalıştığı taksi trafikten men edilen bir şoför "Ruhsatın günü geçmiş. Ben sahibi değilim şoförüm. Bilgimiz yoktu" dedi.

    Taksimde taksicilere polis denetimi -2

    Taksimde taksicilere polis denetimi -3

    Taksimde taksicilere polis denetimi -4

    Taksimde taksicilere polis denetimi -5

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