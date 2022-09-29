Petrol
86.73
-1.50%
Euro
17.9322
-0.49%
Dolar
18.5423
0.13%
Altın
980.38
-0.72%
Borsa
3216
0.00%
Bitcoin
361.301
3.04%
BTXN Coin
10.67
1.04%
Bitexen
19ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 19 C

    Taksim’de ticari taksi denetiminde şoförlere ceza yağdı

    Ticari taksilere yönelik yapılan denetimde kurallara uymayan şoförlere toplam 8 bin TL para cezası kesildi.
    • 29.09.2022 - 09:43
    • Güncelleme : 29.09.2022 - 10:43
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Taksim’de ticari taksi denetiminde şoförlere ceza yağdı

    Polis ekiplerinin yurt genelinde ticari taksilere yönelik denetimleri devam ediyor...

    Bu kez denetimlerin adresi ise İstanbul'un en kalabalık ve en çok turist yoğunluğunun yaşandığı Taksim...

    Uygulama noktası oluşturuldu

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü Sivil Trafik ekipleri koordinesinde ticari taksilere yönelik uygulama noktası oluşturuldu.

    Uygulama kapsamında taksilerin belgeleri, yolcu kapasiteleri, sürücülerin emniyet kemeleri ve taksimetreler kontrol edildi.

    Taksim’de ticari taksi denetiminde şoförlere ceza yağdı ViDEO

    Taksim’de ticari taksi denetiminde şoförlere ceza yağdı #1

    Ceza yağdı

    İHA'nın aktarımına göre; bu sırada seyir halindeki bir şoförün emniyet kemeleri takmadığı tespit edildi ve 196 TL idari para cezası uygulandı.

    Öte yandan taksimetre açmadığı ortaya çıkan taksi şoförüne ise 888 TL para cezası uygulandı.

    Aynı zamanda denetim noktasında durdurulan ve ruhsatı kapalı olduğu ortaya çıkan 4 taksiye 7 bin 292 TL para cezası uygulandı.

    Taksim’de ticari taksi denetiminde şoförlere ceza yağdı #2

    "Dalgınlığıma geldi"

    Emniyet kemeri takılı olmadığı için para cezası uygulanan taksi şoförü, “Abi emniyet kemerinden yedik. Valla fark etmedim. Arabayı park ettik. Dalgınlığıma geldi. Bagaj indirmiştim. 196 TL ceza yazmış memur bey” dedi.

    Taksim’de ticari taksi denetiminde şoförlere ceza yağdı #3

    Taksim’de ticari taksi denetiminde şoförlere ceza yağdı #4


    Btc milyoneri Murat A. yatırım sırrını anlatıyor!
    Advertorial

    Btc milyoneri Murat A. yatırım sırrını anlatıyor!

    İran: Şiddete karışanlar, ağır şekilde cezalandırılsın
    Dünya

    İran: Şiddete karışanlar, ağır şekilde cezalandırılsın

    Muş'ta evlat nöbetindeki aile sayısı 41 oldu
    Gündem

    Muş'ta evlat nöbetindeki aile sayısı 41 oldu

    Görüş Bildir