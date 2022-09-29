Ticari taksilere yönelik yapılan denetimde kurallara uymayan şoförlere toplam 8 bin TL para cezası kesildi.

Polis ekiplerinin yurt genelinde ticari taksilere yönelik denetimleri devam ediyor...

Bu kez denetimlerin adresi ise İstanbul'un en kalabalık ve en çok turist yoğunluğunun yaşandığı Taksim...

Uygulama noktası oluşturuldu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Sivil Trafik ekipleri koordinesinde ticari taksilere yönelik uygulama noktası oluşturuldu.

Uygulama kapsamında taksilerin belgeleri, yolcu kapasiteleri, sürücülerin emniyet kemeleri ve taksimetreler kontrol edildi.

Taksim’de ticari taksi denetiminde şoförlere ceza yağdı ViDEO

Ceza yağdı

İHA'nın aktarımına göre; bu sırada seyir halindeki bir şoförün emniyet kemeleri takmadığı tespit edildi ve 196 TL idari para cezası uygulandı.

Öte yandan taksimetre açmadığı ortaya çıkan taksi şoförüne ise 888 TL para cezası uygulandı.

Aynı zamanda denetim noktasında durdurulan ve ruhsatı kapalı olduğu ortaya çıkan 4 taksiye 7 bin 292 TL para cezası uygulandı.

"Dalgınlığıma geldi"

Emniyet kemeri takılı olmadığı için para cezası uygulanan taksi şoförü, “Abi emniyet kemerinden yedik. Valla fark etmedim. Arabayı park ettik. Dalgınlığıma geldi. Bagaj indirmiştim. 196 TL ceza yazmış memur bey” dedi.