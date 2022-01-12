Taksim’de yağmur ve fırtına etkili oldu
İstanbul'da çeşitli yerlerde yağmur ve fırtına etkili oldu. Taksim Meydanı'da da vatandaşlar zor anlar yaşadı.
- İHA
- 12.01.2022 - 02:49
- Güncelleme : 12.01.2022 - 03:06
İstanbul’da etkili olan yağmur ve fırtına Taksim Meydanında vatandaşlara zor anlar yaşattı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul’da beklenen yağmur ve fırtına zaman zaman etkili olmaya başladı.
FIRTINA ETKİLİ OLDU
Vatandaşların fırtına nedeniyle yürümekte bile güçlük çekerken, bazı vatandaşların şemsiyelerinin fırtına nedeniyle kırıldığı görüldü.