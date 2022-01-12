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Taksim’de yağmur ve fırtına etkili oldu

Taksim’de yağmur ve fırtına etkili oldu

İstanbul'da çeşitli yerlerde yağmur ve fırtına etkili oldu. Taksim Meydanı'da da vatandaşlar zor anlar yaşadı.