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    Taksim’de yağmur ve fırtına etkili oldu

    İstanbul'da çeşitli yerlerde yağmur ve fırtına etkili oldu. Taksim Meydanı'da da vatandaşlar zor anlar yaşadı.
    • İHA
    • 12.01.2022 - 02:49
    • Güncelleme : 12.01.2022 - 03:06
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    Taksim’de yağmur ve fırtına etkili oldu

    İstanbul’da etkili olan yağmur ve fırtına Taksim Meydanında vatandaşlara zor anlar yaşattı.

    Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul’da beklenen yağmur ve fırtına zaman zaman etkili olmaya başladı.

    FIRTINA ETKİLİ OLDU

    Vatandaşların fırtına nedeniyle yürümekte bile güçlük çekerken, bazı vatandaşların şemsiyelerinin fırtına nedeniyle kırıldığı görüldü.

    Taksim’de yağmur ve fırtına etkili oldu #1

    Taksim’de yağmur ve fırtına etkili oldu #2

    Taksim’de yağmur ve fırtına etkili oldu #3


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