Taksim'de yaya yolunu işgal eden motosiklet sürücülerine ceza İstanbul'da trafik polisleri, Taksim Meydanı'nda yaya yolu üzerinde motosikletle seyreden sürücülere yönelik denetim yaptı.

İHA

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı trafik polisleri tarafından, Taksim Meydanı'nda yaya yolu üzerinde yolculuk yapan motosiklet sürücülerine yönelik denetim yapıldı.

Yapılan denetimlerde motorize ekipler, meydanda ring atarak yaya yoluna giriş yapan motor sürücülerini tespit etmeye çalıştı.

Yaya yoluna giriş yaptığı tespit edilen 10 motosiklet sürücüsü, durdurularak uyarıların yapılması ve ceza işlemleri için sabit bekleyen ekiplerin bulunduğu noktaya getirildi.

TOPLAM 15 BİN TL CEZA

Gerçekleştirilen denetimde, 10 motosiklet sürücüsüne kişi başı bin 506'şar liradan toplamda 15 bin 60 lira para cezası kesildi.

Para cezası kesilen sürücüler, yapılan işlemler sonrası motorları ile denetim noktasından ayrıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)