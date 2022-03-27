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    Taksim’de yürümeyen merdiven çilesi

    Metro ve otobüse giden yürüyen merdivenler herhangi bir arıza levhası olmamasına rağmen çalışmazken, özellikle yaşlı, çocuklu ve engelli vatandaşlar zor anlar yaşadı.
    • İHA
    • 27.03.2022 - 09:36
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    Taksim’de yürümeyen merdiven çilesi

    İstanbul’un en işlek yerlerinden biri olan Taksim’de, metro ve otobüslere giden yürüyen merdivenler herhangi bir arıza levhası olmamasına rağmen çalışmadı.

    Merdivenleri kullanamayan özellikle yaşlı, çocuklu ve fiziki engeli bulunan vatandaşlar ise zor anlar yaşadı.

    Mağdur vatandaşlardan Mehmet Dündar, “Ben buna görev ihmali diyorum. Bilmiyorum, insanlara eziyet veriyorlar, engellisi var, yaşlısı var.” dedi.

    “NEFES DARLIĞI ÇEKİYORUM, BURALARI DÜZELTSİNLER”

    Engellilerin birçok yerde bu tarz zorluklarla karşılaştığını söyleyen Sabahattin Ekiz de “Merdivenleri çıkmak çok zor. Bir de bende tansiyon var, yürüme zorluğu çekiyoruz sürekli, kalp hastasıyım. Çıkamıyorum, çıkarken zorluk çekiyorum. Ne yapacağımı bilmiyorum yani, sürekli böyle. Zorlanarak çıktım, nefes alamıyorum böyle, nefes darlığı çekiyorum. Buraları düzeltsinler, buralara biraz daha itina göstersinler, baksınlar. Çıkmak çok zor.” ifadelerini kullandı.

    Taksim’de yürümeyen merdiven çilesi #1

    Taksim’de yürümeyen merdiven çilesi #2

    Taksim’de yürümeyen merdiven çilesi #3

    Taksim’de yürümeyen merdiven çilesi #4

    Taksim’de yürümeyen merdiven çilesi #5

    Taksim’de yürümeyen merdiven çilesi #6

    Taksim’de yürümeyen merdiven çilesi #7


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