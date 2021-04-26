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    Taksim’deki manzara kısıtlama sonrasında değişmedi

    İstanbul'da hafta içi sokağa çıkma kısıtlaması saat 19.00 itibarıyla başlarken, İstiklal Caddesi ve Taksim Meydanı’nda manzara ise kısıtlama öncesini aratmadı.
    • İHA
    • 26.04.2021 - 21:16
    • Güncelleme : 26.04.2021 - 21:18
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    Taksim’deki manzara kısıtlama sonrasında değişmedi

    Sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla birlikte İstanbul’da sokak ve caddeler yavaş yavaş boşalmaya başlarken, İstiklal Caddesi ve Taksim’de manzara kısıtlama sonrası da pek değişmedi.

    CADDE VE MEYDAN TURİSTLERE KALDI

    Kısıtlamanın başladığı saat 19.00 itibarıyla işletmeler kapatılırken, cadde ve meydan turistlere kaldı. Görevli polis ve zabıta ekipleri kısıtlamadan muaf tutulan yabancı uyruklu vatandaşlara maske ve sosyal mesafe konusunda uyarılarda bulundu.

    Taksim’deki manzara kısıtlama sonrasında değişmedi VİDEO

    Taksim’deki manzara kısıtlama sonrasında değişmedi #1

    Taksim’deki manzara kısıtlama sonrasında değişmedi #2

    Taksim’deki manzara kısıtlama sonrasında değişmedi #3

    Taksim’deki manzara kısıtlama sonrasında değişmedi #4

    Taksim’deki manzara kısıtlama sonrasında değişmedi #5

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