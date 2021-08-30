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    Taksirle ölüme neden olma suçundan aranan şüpheli, Manisa'da yakalandı

    Manisa'nın Kula ilçesinde jandarma ekipleri, dün akşam saatlerinde yaptığı yol kontrolünde 'Taksirle ölüme neden olma' suçundan aranması bulunan bir şahsı yakaladı.
    • İHA
    • 30.08.2021 - 18:08
    • Güncelleme : 30.08.2021 - 18:10
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    Taksirle ölüme neden olma suçundan aranan şüpheli, Manisa'da yakalandı

    Aranması ve yakalaması olan şahıslara yönelik çalışmalarını sürdüren Manisa'nın Kula İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Gökçeören Karakol Komutanlığı ekipleri, dün akşam saatlerinde İzmir-Ankara D300 karayolunda uygulama gerçekleştirdi.

    "TAKSİRLE ÖLÜME NEDEN OLMA" SUÇUNDAN ARANIYORDU

    Jandarma ekipleri, yolcu otobüsünde seyir halinde olan ve Muş İlamat ve İnfaz Bürosunca 'Taksirle ölüme neden olma' yakalaması bulunan H.Ç. (50) isimli şüpheliyi yakaladı. Savcılık talimatıyla gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından bugün nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

    TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

    Kula Adliyesi'nde hakim karşısına çıkarılan H.Ç., 2 yıl 9 ay hapis cezası ile tutuklanarak Salihli T Tipi Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

    Taksirle ölüme neden olma suçundan aranan şüpheli, Manisa da yakalandı #1

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