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Taksirle ölüme neden olma suçundan aranan şüpheli, Manisa'da yakalandı

Taksirle ölüme neden olma suçundan aranan şüpheli, Manisa'da yakalandı

Manisa'nın Kula ilçesinde jandarma ekipleri, dün akşam saatlerinde yaptığı yol kontrolünde 'Taksirle ölüme neden olma' suçundan aranması bulunan bir şahsı yakaladı.