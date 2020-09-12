Tanju Özcan'ın koronadan ölenler için söylediği söz tepki topladı

Bolu'da koronadan ölenlerin tasvirini yapan Özcan'ın "Ölenlerin zaten bir ayağı çukurdaydı, panik yok" sözleri gündeme düştü.

CHP'li Bolu Belediye Başkan Tanju Özcan'ın ildeki korona vakalarını değerlendirdiği konuşma gündemde tartışma kınu oldu.

Bolu'daki yerel basının temsilcileri ile önceki gün bir araya gelen Tanju Özcan, koronavirüs dolayısıyla yakınlarını kaybeden ailelerin acılarını tazeledi.

"BİR AYAKLARI ÇUKURDAYDI"

Gazetecilerin, "Koronavirüsten dolayı hayatını kaybeden insanların defin işlerini mezarlık işleri müdürlüğü yapıyor. Kaç kişi defnedildiğine dair bir rakam paylaşabilir misiniz?" sorusu üzerine Özcan "Son olarak bir rakam alamadım ama herhalde valiliğin mi bir açıklaması vardı? Yerel basında okudum 40 civarında diye. Yani şöyle söyleyeyim ölenlere baktığınızda, büyük bir çoğunluğu başka hastalıktan muzdarip olan, yaşı da oldukça ileri yaşta olan kişiler. Yani ölenlerin çok büyük çoğunluğu bir ayağı çukurda olan insanlardı" diye konuştu.