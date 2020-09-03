Tarihi camideki klima ve tavuk kümesi kaldırıldı

Fatih'teki Hirami Ahmed Paşa Camii’nin dış duvarında dikkat çeken klima ve tavuk kümesi kaldırıldı.

Bizans İmparatorluğu döneminde 7. yüzyılda kilise olarak inşa edilen yapı, 1586 yılında Hiram Ahmet Paşa tarafından camiye çevrilmişti.

Günümüze kadar tarihe tanıklık eden camiye monte edilen klimalar ve bitişiğindeki tavuk kümesi, gelen tepkiler üzerine kaldırıldı.

"TARİHE SAHİP ÇIKALIM"

Fatih'te oturan ve tarihe sahip çıkılması gerektiğini belirten İhami Öztürk, "İki gündür zaten bunu televizyondan takip ediyordum. Klimanın kalkması, tavuk kümesinin sökülmesi çok iyi oldu. Tarihi yapılarımızın korunması gerekiyor. Tavuk kümesi vardı horozlar vardı. Ama kesinlikle iyi oldu söküldüğü. Tarihe sahip çıkalım." ifadelerini kullandı.

1521 yılında Kanuni Sultan Süleyman tarafından yaptırılan Yavuz Sultan Selim Türbesi’nde de klima bulunuyor. Tarihi caminin duvarına monte edilen klima motoru, hem yapıya zarar veriyor hem de tarihi dokunun görüntüsünü bozuyor.