Tarihi çanı sosyal medyadan satan şüpheli yakalandı

Sosyal medya üzerinden tarihi çanın 5 bin TL’ye satıldığını tespit eden polis, düzenlediği operasyonla 1 şüpheliyi gözaltına aldı.

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tarihi çanın sosyal medya üzerinden 5 bin TL’ye satılmak istendiğini tespit etti.

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı üzerine Avanos Sulh Ceza Hakimliğinin arama kararı sonrası N.İ. isimli şahsın evinde yapılan aramada bir adet tarihi çan ele geçirildi.

ASIRLIK ÇAN MÜZEYE TESLİM EDİLDİ

Nevşehir Müze Müdürlüğünden alınan bilgiye göre çanın 100 yılın üzerinde tarihe sahip olduğu ve etnografik eserler kategorisine girdiği öğrenildi.

El konulan çan Nevşehir Müze Müdürlüğüne teslim edildi. Şüpheli N.İ. ise gözaltına alınırken, hakkında 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na muhalefet etmekten adli işlem yapıldı.









