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    Tarihi Mısır Çarşısı 1 Haziran’da açılıyor

    Koronavirüs tedbirleri kapsamından mart ayında geçici süreliğine kapatılan tarihi Mısır Çarşısı, 1 Haziran itibarıyla yeniden açılacak. Çarşıda açılış için dezenfekte çalışması yapıldı.
    • DHA
    • 28.05.2020 - 14:41
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    Tarihi Mısır Çarşısı 1 Haziran’da açılıyor

     

    İstanbul'un Fatih ilçesindeki tarihi  Mısır Çarşısı, koronavirüs tedbirleri nedeniyle mart ayından bu yana kapalıydı.

    Tedbirlerin gevşetilmesi kapsamında çarşının da 1 Haziran itibarıyla yeniden açılmasına karar verildi.

    Tarihi Mısır Çarşısı 1 Haziran’da kapılarını açıyor -2

    DEZENFEKTE ÇALIŞMASI YAPILDI

    Açılış için çarşı içerisinde ise Fatih Belediyesi ekipleri dezenfeksiyon ve temizlik çalışması yaptı.

    Ekiplerce çarşı içerisinde yerler köpüklü sularla yıkandı, dükkan kepenkleri dezenfekte edildi.

    Çarşı girişine ve pek çok noktaya  el dezenfektanları konuldu.

    Tarihi Mısır Çarşısı 1 Haziran’da kapılarını açıyor -1

    "İNŞALLAH ESKİ GÜNLERE KAVUŞACAĞIZ"

    Çevrede bulunan esnaf ve vatandaşlar çarşının açılmasından memnun olduğunu dile getirdi. Eminönü’nde seyyar satıcılık yapan Erdoğan Avcı, “Çarşının açılmasını dört gözle bekliyoruz. İnşallah eski günlere kavuşacağız. Burası kapalıyken hiçbir şey olmuyor. Eminönü’nü ayakta tutan Mısır Çarşısı” dedi.

    Vatandaşlardan Ali Tosun ise, “Böyle tarihi bir çarşının açılması güzel bir şey. Temizliğini de yapıyorlar. İnşallah daha güzel olacak.” diye konuştu.

    Tarihi Mısır Çarşısı 1 Haziran’da kapılarını açıyor -3

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