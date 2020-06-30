Tarihi Sinop Cezaevi restore edilecek

Avrupa Birliği'nin desteğiyle, tarihi Sinop Cezaevi 1 milyon 600 bin avroluk restorasyona girecek.

1887-1999 yıllarında hapishane olarak kullanılan, 2000 yılında müzeye çevrilen Sinop Cezaevi'yle ilgili önemli bir karar alındı.

Yaz aylarında binlerce turist ağırlayan ve Sinop'un en önemli turizm merkezlerinin başında gelen cezaevi, restore edilecek.

GÖRÜNÜMÜ DEĞİŞECEK

Kültür ve Turizm Bakanlığınca oluşturulan proje heyetinin incelemelerde bulunduğu tarihi bina, çalışmanın tamamlanmasının ardından farklı bir görünüme sahip olacak.

Proje heyeti, Vali Erol Karaömeroğlu'nu makamında ziyaret ederek bilgi verdi.

Vali Karaömeroğlu, ziyaret sırasında yaptığı açıklamada, projenin sadece Sinop için değil, ülke turizmi adına çok önemli olduğunu söyledi.

PROJENİN KAPSAMI GENİŞLETİLDİ

Avrupa Birliği destekli 1 milyon 600 bin avro maliyetli projenin en kısa sürede hayata geçirilmesini planladıklarını vurgulayan Karaömeroğlu, son yaptıkları görüşmeler sonucunda projeye cezaevinin çocuk ıslah evleri ile iç kale surları bölümlerinin de eklendiğini anlattı.

"AMACIMIZ TARİHİ MİRASA SAHİP ÇIKMAK"

Erol Karaömeroğlu, cezaevi dışında kalan tarihi buzhane binasının da proje dahilinde restore edileceğine işaret ederek, "Uzun zamandır restorasyon hazırlıkları devam eden tarihi cezaevinde en kısa sürede çalışmalara başlanacak. Amacımız tarihi mirasımıza sahip çıkarak gelecek nesillere aktarmak. Sinop Tarihi Cezaevi, yıllık ortalama 300 bin kişiye hizmet veren önemli bir merkez. Ülke turizmine hizmet veren bu tarihi mekanımız, inşallah yeni dönemde yeni görünümü ile hizmet verecek." ifadelerini kullandı.

Restorasyon çalışmalarının başlamasıyla tarihi mekanın bazı bölümlerinin ziyarete kapatılacağı duyuruldu.