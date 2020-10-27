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    Tarım Bakanlığı'na yapılan atamalar Resmi Gazete'de yayınlandı

    Tarım ve Orman Bakanlığının çeşitli birimlerine yapılan atamalara ilişkin kararlar, Resmi Gazete'de yayınlandı.
    • AA
    • 27.10.2020 - 05:27
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    Tarım Bakanlığı'na yapılan atamalar Resmi Gazete'de yayınlandı

    Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan Tarım ve Orman Bakanlığının çeşitli birimlerine atamalar gerçekleşti.

    Gerçekleşen atamalar Resmi Gazete'de yayınlandı.

    ATAMA KARARLARI

    Atama kararlarına göre, Tarım ve Orman Bakanlığında açık bulunan Su Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığına Mustafa Uzun getirildi.

    Orman Genel Müdürlüğü bünyesinde açık bulunan Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğüne ise Faruk Bayraktaroğlu atandı.

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